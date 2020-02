Cómo en un jacuzzi: empleado se baña en el fregadero de un restaurante de comida rápida.

Un joven trabajador de la cadena de comida rápida “Wendy’s” decidió que sería buena idea bañarse en su trabajo para “eficientar tiempos” al no tomar la ducha en su casa.

El video fue grabado en la sucursal de Greenville, Michigan, Estados Unidos, y posteriormente subido a la plataforma de TikTok. Sin pena se mete a al agua en el fregadero industrial que se usa para lavar y comienza a tallar su cuerpo con una esponja que alguno de sus compañeros le hace pasar, aventándoselo.

“Me siento como en un jacuzzi, simplemente estoy disfrutando de la vida’, se le escucha decir al joven que se bañaba en la cocina del local.

🍔 🍟 WENDY'S KITCHEN SINK BATH KIDS FIRED…

😂🤣 Took 'Fresh' Slogan Way Too Far!!! 😂🤣

“Got it enjoy the small things in life”…#Wendys #Kitchen #Sink #Bath #Kid #Fired #EnjoyTheSmallThingsInLife pic.twitter.com/IF1wiD5SHD

— Chasing Spirits & Ghost (@CharlesMcSherry) February 15, 2020