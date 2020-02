Una carta en una botella con un mensaje más que emotivo

Algunas veces, dicen que es mejor lanzar nuestras penas al mar y dejar que el agua nos limpie. Pues una carta, con un significativo mensaje fue descubierta en las costas de Canadá el año pasado y por fin descifrada estos días.

La estudiante Nikki Saadat, de la Universidad de Columbia Británica, encontró una botella de plástico con una nota en su interior mientras recogía algas cerca del pueblo canadiense de Queen Charlotte, en el archipiélago de Haida Gwaii. Lo único que pudo descifrar en aquel entonces fue la fecha del mensaje: noviembre de 2003.

Para este momento, varios de sus compañeros identificaron el idioma escrito en la carta como Indoneso, además de confirmar que ese tipo de botellas se fabrican en el país asiático. Con los datos, pudo enviar el mensaje al diario Vancouver Courier, que la verificaron y publicaron la semana pasada.

“Mamá… Perdóname por no haber escuchado tus consejos a pesar de que eran los mejores para mí. Mamá… Perdóname por estar avergonzado de tu trabajo a pesar de que hacías todo eso solo por mí, para que cada día hubiera comida sobre la mesa. Y nunca te has quejado de nada por aquello, pero me tienes a mí, un hijo arrogante que no sabe cómo estar agradecido“.

