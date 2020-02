La unión hace la fuerza: una anciana es acompañada a correr luego de ser asaltada

Los tiempos son difíciles, cada día un poco más para todos, en especial la gente que no puede defenderse por si sola, en específico las personas mayores. Así, una mujer de 54 años, corredora, sufrió un asalto en la zona residencial de Frisco, Texas el pasado 17 de febrero.

Comentó la victima que fue atacada a las 5:38 de la mañana por un hombre vestido de negro. este la atrapó entre sus brazos, después lanzó contra el suelo, momento que aprovechó para escapar y pedir ayudar en una casa cercana. Los vecinos se enteraron de la situación, varios identificados ‘runners’ y que suelen correr temprano se organizaron para acompañarla el día de hoy en su ruta. Así, aseguran, mostrarán al atacante que la mujer tiene apoyo y no está sola.

Runners in Frisco organized a group run this morning to show support for their friend who was attacked on a jog early Monday. They want to send a message to the attacker that they’re not afraid. Police are still looking for the man, said to be 5’6”, heavyset, w/ a bow leg walk pic.twitter.com/93DyzUCcqS

