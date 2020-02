Ofrecen un mdp por el exdiputado que atacó a saxofonista

Vera Carrizal es señalado como presunto autor intelectual del ataque con ácido sulfúrico contra la originaria de Oaxaca.

México.- La Fiscalía de Oaxaca ofreció una recompensa de un millón de pesos para localizar al ex diputado local Juan Antonio Vera Carrizal, quien es señalado como autor intelectual del ataque con ácido contra María Elena Ríos, el 29 de septiembre de 2019

En conferencia de prensa, este martes 18 de febrero, autoridades de la Fiscalía General del Estado exhortaron a la población para dar información sobre este sujeto, que es empresario y ex diputado priista.

Vera Carrizal es señalado como presunto autor intelectual del ataque con ácido sulfúrico contra la saxofonista originaria de Huajupán de León: María Elena Ríos, que fue agredida en el mes de septiembre de 2019.

Los autores materiales capturados señalaron a Vera Carrizal de haberles pagado 30,000 pesos para atacar a la joven músico, por lo que la Fiscalía lo ha estado buscando en diversos domicilios sin éxito.

Elena Ríos, de 26 años de edad, fue víctima de un violento ataque el 9 de septiembre cuando caminaba junto a su madre en Huajuapan de León. Ambas caminaban por la calle, aproximadamente a las 10:00 horas, cuando un hombre las atacó; Elena resultó con quemaduras de segundo grado y su madre también salió lesionada.

Desde el día del ataque, los amigos y personas allegadas a Elena advirtieron que el posible responsable era Vera Carrizal, quien actualmente es un importante empresario en la región mixteca. El 16 de diciembre, enviaron una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador exigiéndole mayor seguridad ante las amenazas de muerte recibidas. La misiva también fue enviada con una copia a la Cámara de Diputados federal, al Senado de la República, al gobierno local, al de la Ciudad de México y al Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres).

Sin embargo, Silvia Ríos, la hermana de María Elena Ríos, le confirmó a MVS Noticias que hasta el momento no han recibido ninguna ayuda, salvo por la Secretaría de Cultura: “El gobierno no se ha acercado para brindarnos apoyo, nos ha dejado en el abandono total. (Vera Carrizal) fue diputado, tiene poder, tiene relación con el gobierno: se ha rumorado que es prestanombres del padre del gobernador. La secretaria de Cultura es la única que nos ha ayudado”.

A tres meses del ataque, María Elena sigue recibiendo intervenciones quirúrgicas por las heridas causadas. Su familia ha gastado más de 200,000 pesos entre medicamentos y atención médica.

“Es la segunda intervención quirúrgica que tiene y se le cayeron nuevamente los injertos de sus brazos. Ella necesita una reconstrucción de párpados, nariz, boca, cuello, brazos, pecho, piernas”, explicó Silvia.

Añadió que esta es la segunda vez que le injertan piel proveniente de sus piernas y en consecuencia las extremidades están más dañadas y los médicos ya no saben de dónde quitarle tejido. “Llorando me dijo: ‘sácame de aquí porque no me van a curar’. Ella me dice que le truncaron su sueño, porque no sabe para qué vive, porque mejor la hubieran matado a dejarla así como ella se encuentra”, sostuvo Silvia en entrevista con la conductora de radio Fernanda Familiar.

La hermana de Elena ha calificado al empresario como un hombre machista y violento, que hostigaba a la joven y sometía a constantes humillaciones. Fue por ello que Elena lo abandonó y en venganza, Carrizal habría planeado el ataque.