Ni una menos, exigen diputados a autoridades

Hugo Hernández

Diputados del Congreso CDMX se mostraron dispuestos a trabajar de manera conjunta con la sociedad civil y defensores de las personas, en pro de las mujeres y sobretodo, de las familias víctima de feminicidios.

“Y contribuir con el fortalecimiento de nuestra sociedad al luchar por la búsqueda de personas desaparecidas y estar en contra de la represión, el maltrato, el abuso de poder y la discriminación en cualquiera de sus modalidades”, expuso el diputado panista Héctor Barrera Marmolejo.

En el marco de la entrega de la Medalla al Mérito en Atención Víctimas, el legislador del PAN, convocó a quienes han dado su vida por empoderar a los derechos humanos de las personas, a unirse esta lucha contra feminicidios en la Ciudad.

“Busquemos las condiciones espirituales, materiales y culturales que permitan al ser humano desarrollarse plenamente, esto no sólo como un discurso partidista, sino como un exhorto para una mejor convivencia social”.

Desde el Legislativo, comentó Barrera, hay responsabilidad de proteger a la mujer, cuidarla y salvaguardar su integridad, para que el día de mañana, no sean las víctimas de algún crimen y parte de la estadística. “Quiero levantar la voz por la vida de nuestras mujeres; tenemos madre, hermanas, hijas, primas, amigas, compañeras, ellas están aquí, vulnerables a que un día no las volvamos a ver”.

Héctor Barrera se unió al llamado de la sociedad para exigir justicia para Fátima, para Ximena, para Ingrid, para Jessica, para Camila y para todas y cada una de las mujeres que han sido vulneradas.

Recordó que esta Legislatura ha abonado por la protección de las mujeres, al aprobar la Ley de Búsqueda de Personas CDMX, la cual crea registros de personas desaparecidas y no localizadas, fallecidas no identificadas y un registro especializado de las fosas comunes y clandestinas.

Señaló que los trabajos y esfuerzos señalados, llevan a que el día de hoy se otorguen las cuatro medallas al mérito por la Defensa de las Víctimas. “Ni una menos, no más mujeres y niñas desaparecida, no más cuerpos de ellas encontrados sin vida, no más almas destrozadas, no más”.

Se reconoció a los defensores Marco Antonio Polo Scott, María Margarita Guillé Tamayo y María del Rosario Ibarra de la Garza, así como a la organización El Pozo de Vida.