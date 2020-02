“La vida es bella” o cómo sacar el lado bueno de la guerra para tu hija

La guerra no es un juego, es tan terrible que quienes la padecen buscan belleza dentro del horror para darle sentido a sus vidas y no perder la esperanza.

Así lo ha hecho un padre en Siria que le ha enseñado a su hija a tomar los bombardeos, que caen cerca de su casa, como un juego, la razón: prefiere verla reír que llorar.

Abdullah, un padre de una niña de solo cuatro años, ha conseguido que la pequeña Selva no se asuste con los bombardeos que se escuchan desde su casa, en un video emotivo que se ha vuelto viral en twitter.

A recently displaced Syrian father Abdullah in Idlib taught a game to his 4-year-old daughter Selva: You should laugh when you hear a warplane.

Now entire family laughs to maintain the pretense, to keep her sipirits high amid a war

Via @alganmehmettpic.twitter.com/NRiSj9NydA

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) February 17, 2020