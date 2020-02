La ciudad que se nos fue: La Condesa, en el siglo pasado

Homero Doporto M.

A principios del siglo pasado, en el corazón de la Condesa había un hipódromo con pista para caballos pura sangre, el cual cerró sus puertas unos años después del Porfiriato y cuya pista hoy día es la avenida Ámsterdam, donde años más tarde, se ubicó la primera cantina de la colonia, “El College Club”, cuya apertura data de mediados de los años cuarenta.

Aquí, en repetidas ocasiones se les vio cuando jóvenes al que fuera presidente de México, el señor José López Portillo y a su amigo de toda la vida, El Negro Durazo. En la actualidad en esta casona se encuentra el restaurante Matisse, lugar reconocido por su panadería fina.

En la calle de Teotihuacán, casi llegando a Insurgentes, había otra cantina de menor nivel llamada “El Parque”, sin duda era de más ambiente y su mariachi tocaba todos los días.

En la misma época, a principios de los años 40, se construyó el Edificio Basurto, que no podíamos dejar de mencionar, no se ha ido y esperemos que no se vaya, ha sobrevivido en la avenida México 187, fue un clásico de la arquitectura en aquellos años y para mucha gente lo sigue siendo, numerosas películas mexicanas se filmaron en los interiores de dicho inmueble, el arquitecto que lo construyó fue Francisco J. Serrano, era un hombre con mucha visión.