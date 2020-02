Karol Sevilla se reinventa

La guapa ex jueza de Pequeños Gigantes trabajó cuatro años para la serie Soy Luna de Disney Channel en Argentina, con un personaje que le brindó exposición a nivel mundial; ahora, el gran reto que enfrenta es darle continuidad a su carrera artística de manera independiente.

Luego de trabajar acá en México en el programa musical de Televisa, la cantante arranca el año con la gira Que se pare el mundo, la cual le permitirá llegar a diferentes ciudades de la República Mexicana, a fin de acercarse más a un público adolescente.

“El 2020 es un año para volver a crecer, porque en 2019 no sabía a qué público me iba a dirigir, ya que obviamente ya no soy la ‘Chica Disney’ y tenía que plantarme en el camino de los adolescentes. Por suerte, el 2019 me puso en el camino correcto y empiezo el 2020 con muchas propuestas de trabajo en la música y la actuación”, dijo la cantante en conferencia de prensa.