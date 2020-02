El amor en los tiempos de la tecnología o cómo proponer matrimonio a través de un videojuego

Hay muchas formas de pedir la mano de tu amada, como en un viaje en globo aerostático, el anillo en una copa de champagne, o arrodillado en la playa. Todas esas son comunes, por lo que ser original debe valer algunos puntos para que te de el si.

El estudio de video juegos ucraniano 4A Games ha ayudado a un aficionado en un juego de su serie Metro Exodus al introducir una propuesta de matrimonio en su nueva edición.

La solicitud de asistencia fue hecha antes de que se emitiera Metro Exodus: Sam’s Story, y justo a tiempo para que el resultado coincidiese con el Día de San Valentín.

Los desarrollados de este video juego de acción en primera persona colocaron una inscripción que rezaba en cirílico : “Fanni, sé mi esposa”.

Before we released #MetroExodus – Sam's Story, a fan reached out with a very special request for assistance, and just in time for Valentine's Day. Today, we're thrilled to say, she said yes! Congratulations Fanni and Aleksandr! We wish you all the best in life! pic.twitter.com/IARpuWpCB4

— 4A Games (@4AGames) February 17, 2020