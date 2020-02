Desapariciones infantiles invaden a la capital, alcaldías morenistas las más letales

Hugo Hernández

El reciente y trágico asesinato de la niña Fátima, abrió la alcantarilla de uno de los crímenes más infames y una de los flagelos que más lastima a la sociedad, y por más duro que parezca, es recurrente.

Desde que se le denominó ‘La Ciudad de la Esperanza’ y hasta la llamada ‘Ciudad de los Derechos’, no ha podido disminuir los abusos contra la derechos de las niñas y los niños.

Según cifras del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, hasta abril de 2018, la entidad ocupaba el décimo lugar nacional en desapariciones.

El reporte es contundente, 7 de cada 10 desapariciones corresponden a niñas y adolescentes entre 0 y 17 años.

Pero alarma que en el grupo de 15 a 17 años, el número crece a 8 de cada 10.

Quizá varios de estos casos terminaron en la muerte de la víctima. Entre 2015 y 2019, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, reportó 3 mil 725 feminicidios en todo el país, de los cuales, 356 fueron contra menores, de 0 a 17 años, es decir, uno de cada diez feminicidios en el país afecta a niñas y adolescentes.

En la Ciudad de México, se registraron oficialmente 6 feminicidios de niñas y adolescentes; dos en 2015, uno en 2016 y tres en 2019. A ellos se suma el de Fátima, quizá el más indignante, sin minimizar todos los demás.

Y si bien el problemática no es nueva, ni llegó con los gobiernos de izquierda, lo cierto es que las administraciones perredistas y morenista poco han logrado al respecto; y llama la atención que al final del año pasado, ya instalada la 4T, las alcaldías más peligrosas para la infancia son gobernadas por Morena y han recibido más apoyo oficial que ninguna otra, pero todo ha sido inútil.

Iztapalapa es la más peligrosa con 38 reportes, y es aquí donde los programas oficiales llegan con mayor frecuencia. El programa de desarme voluntario “Si al desarme, si a la paz” mantienen presencia permanente en esta demarcación, se han inaugurado Senderos Seguros y se entregaron patrullas; pero la demarcación gobernada por segunda ocasión por Clara Brugada, no mejora; aquí se puede aplicar la máxima, “el pueblo que no conoce su historia, tiende a repetirla”.

En Iztapalapa, 30 de cada 38 desapariciones fueron contra niñas y adolescentes, es decir, 80 por ciento de incidencia.

Más atrás, con 28 casos reportados, se ubica Gustavo A Madero, que también repite figura gubernamental, Francisco Chíguil, quien en su palmarés destaca un episodio en el que perdieron la vida varios jóvenes, el News Divine.

El corazón de la ciudad es también una zona de peligro con 24 reporte de extravío de niñas o niños.

Un año atrás, la capital ocupó el primer lugar en materia de delitos contra víctimas de entre 0 y 17 años.

En 2018 se cometieron mil 79 abusos sexuales, es decir, 83 por ciento, contra niñas y adolescentes. Fueron también 446 violaciones simples, lo que supones 84 por ciento. Se sustrajeron 419 niñas o adolescentes, o sea, 55 por ciento. Se cometieron 60 delitos de pornografía infantil, 90 por ciento. Y en temas de violencia familiar, se registraron 2 mil 513, es decir, 53 de cada cien se cometieron contra niñas y jóvenes mujeres.