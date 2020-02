“Cállese, vieja pend…” dice Beteta a periodista

México.- “No trabajo para usted, sí tengo tiempo, ¿qué es lo que quiere saber? ¡Cállese, vieja pend…!”, respondió Beteta a una periodista

La tarde de este lunes, la periodista Nancy Flores, de la revista Contralínea, exhibió un audio en el que su colega, Oscar Mario Beteta, la agrede verbalmente al decirle “pendeja”.

Se trata de una llamada telefónica que realizó la coordinadora de información de la revista Contralínea, Nancy Flores, a Beteta para un artículo.

Una muestra más de violencia de género, ahora del “líder de opinión” @MarioBeteta: hoy me devuelve la llamada no p/responder entrevista periodística que le solicité, sino para insultarme. Esto no sólo demuestra su falta de respeto al periodismo, sino su nulo profesionalismo. pic.twitter.com/3WFh0qbyRj

— Nancy Flores (@nancy_contra) February 17, 2020