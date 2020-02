Borolas y empresarios antiAMLO se reúnen

HAN SUBIDO DE INTENSIDAD EN SUS ATAQUES…

El mismo día que AMLO convocó a magnates a Palacio Nacional para comprometerlos con la rifa del avión, Borolas convocó a su casa a otros para afianzar su lucha contra el Presidente, según refiere el portal SDP Noticias. Una razonable conjetura es que a este encuentro convocado por Borolas llegaron, entre otros, Claudio X. González, Eduardo Tricio, Germán Larrea y Alberto Bailleres, todos beneficiados del régimen calderonistas. Aunque no se sabe bien a bien qué trataron ahí, sí se pueden ver ya los efectos en las redes: la contratación de más granjas de bots, que ha disparado exponencialmente los ataques contra los seguidores de la 4T. No es casual que todos los días, estas granjas de Borolas puedan colocar dos y hasta tres tendencias nacionales contra AMLO, con miles de bots, retuits y comentarios en ese sentido. Vaya, incluso una parte de estos bots están llegando a otras redes antes intocadas, como Facebook y YouTube, donde buscan provocar a los seguidores de la 4T. Estas granjas son muy caras y se contratan fuera del país y como resulta evidente, se están financiando gracias al pase de charola que Borolas hizo recientemente con magnates antiAMLO. En otras palabras, ya arrancaron las campañas para 2021, y Borolas ha logrado venderse entre ciertos empresarios como el “único” personaje que puede frenar a AMLO. Lo curioso es que mientras esto sucede, enfrente Morena está hecho cada vez un peor caos, y las “benditas redes” se han empezado a dividir por una lucha de egos inútiles y la falta de autocrítica de sus liderazgos. Claro, las “benditas redes” no son las redes de Morena, sino ciudadanos que participan activamente.