Alejandro Fernández le dio un bello regalo a su padre en su cumple

Luego de la tremenda pachanga que se le armó a Don Vicente Fernández en su rancho por sus 80 años el pasado fin de semana, Alejandro confesó en una entrevista en Los Ángeles que le dio un bello regalo a su famosos padre, pues le pidió a Don Chente que le pusiera su voz en el tema Mentí.

“Le dije a mi padre, a manera de regalo, que en este regreso a la música del regional, me dijo sí, me dijo déjame la escucho y le gustó. Así que me ayudó a cantar el tema Mentí. La grabación se llevó a cabo en el rancho de mi papá en los tres potrillos. Entonces, antes de presentar el disco, le dije a mi compañía aguántame tantito y vamos a darle velocidad”, dijo.

El cantante confesó que fue orillado incorporar en su repertorio otros géneros musicales. “Duré diez años sacando discos de música regional, saque como cinco discos y empecé a encontrarme con el tiempo un poco de problemas porque no había estaciones nuevas en las que se escucharan este tipo de canciones. Entonces empecé a acercarme a otro tipo de herramientas como el pop”, dijo El Potrillo.