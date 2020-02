Alejandra Ávalos desafía a la familia Sosa

No cabe duda que Alejandra Ávalos goza de un corazón de oro y de gran fortaleza para decir las cosas como son. Y es que la artista asegura que el cantante colombiano Manuel José es hijo de José José, a pesar de que Marysol Sosa asegura que Manuel no es su hermano. Así lo compartió en exclusiva para Grupo Cantón Alejandra, quien también dijo que está planeando un tour con el colombiano.

“Yo sé de muy buena fuente que Manuel José es hijo de José José, desafortunadamente yo no puedo revelar la fuente, porque me lo pidió de una manera suplicante. Me dijo “no vayas a decir que yo te dije porque se me arma, se me va ocasionar un problema enorme”. Me considero una mujer afortunada por tener la confianza de tener un Manuel José en mi vida, porque se por Manuel y por este amigo que El príncipe es su padre. Yo sé que sí es hijo de Jose´José. Las pruebas del ADN fueron truqueadas”, dijo la cantante.

Continuó. “Sé que el hijo estuvo concebido en los peores años de José José, allá en Colombia, que fueron tiempos justos antes de que José estuviera on Sarita. Antes de que él empezara a regenerarse y de que Sarita empezara a visitarla en el internado, en donde José estuvo por lo menos unos tres meses, tempo en el que solo Sarita iba a verlo”.

El colombiano heredó la voz. “Manuel José ya es controversial desde que ganó el concurso musical y desde que conoció a su papá, todo eso salió a luz. El chiquillo está en una edad increíble y canta como en los mejores años de don José José, de verdad yo le dije no lo hurtas, lo heredas. Los privilegios de tu voz son de nacimiento, eso es innegable. No esta impostado la voz para parecerse a José José, él así canta natamente. Hemos hablado de hacer un tour juntos, cosa que me parece maravillosa”.

Ale esta fascinada con el talento de Manuel José. “Yo me di cuenta de todo ese talento que tiene Manuel José el día de su presentación el pasado domingo, vi todo el espectáculo hasta que me tocó a mí entrar a escena y después de que bajé del escenario. El chico tiene muchos ademanes como José, no lo está imitando, hace los mismos ademanes. Lo admiro y veo su talento innegable”, finalizó la estrella del regional mexicano.