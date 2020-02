Sin voz: Elton John cancela su concierto entre lagrimas

“Lo siento, lo siento mucho”, fueron las palabras que usó Sir Elton John para expresar su sentir ante la imposibilidad de seguir cantando en uno de los primeros de tres conciertos ofrecido en Auckland, Nueva Zelanda, en el marco de su gira mundial de despedida “Farewell Yellow Brick Road”.

I want to thank everyone who attended the #EltonFarewellTour gig in Auckland tonight.

I was diagnosed with walking pneumonia earlier today, but I was determined to give you the best show humanly possible. pic.twitter.com/5hBSJNqWl1

— Elton John (@eltonofficial) February 16, 2020