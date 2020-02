Peligrosa frontera en la GAM

CIUDAD DE MÉXICO.– Históricamente, el oriente de la Ciudad de México ha destacado por los índices de inseguridad que ahí se registran, según las autoridades, debido a la zona limítrofe con el Estado de México, pues ello facilita la comisión de delitos en la capital por delincuentes que para escapar únicamente cruzan una calle para ubicarse en otra entidad.

Gustavo A. Madero, es una de las demarcaciones que se coloca dentro de las primeras cinco en materia de percepción de inseguridad; según la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana 2019, elaborada por el INEGI, 86 de cada 100 habitantes se sintieron inseguros al finalizar el año, lo que le coloca en la segunda posición, sólo detrás de Iztapalapa.

Y es que, según los vecinos, las autoridades no están a la altura de la exigencia, pues de acuerdo a los resultados que ha ofrecido la estrategia de seguridad emprendida, la expectativa de mejora no es buena, ya que 66 por ciento de la población consideró que la situación seguiría igual o empeoraría para 2020. Y si no ha empeorado, al menos en esa demarcación se suscitó uno de los actos violentos más impactantes de la historia moderna, el feminicidio de Ingrid Escamilla.

La inseguridad y la impunidad, opinan los vecinos, ha echado ya raíces en la Gustavo A. Madero, ya que cada vez es más común escuchar u observar la comisión de delitos en la vía pública sin que haya sanciones.

Según la ENSU 2019, 79% de los habitantes presenciaron la venta o consumo de drogas y alcohol en las calles o en los alrededores de su vivienda, mientras que 73 de cada cien han sido testigos de robos o asaltos en las cercanías de sus hogares, y otros 67 atestiguaron actos de vandalismo; en tanto que 62% frecuentemente ha escuchado disparos.