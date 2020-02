Margarita debe 10 millones al INE

EL CHAPUCERO

NACHO RODRÍGUEZ

@NachoRgz

EN UNA ENTREVISTA QUE TUVO LORENZO CÓRDOVA EN EL…

…programa de TV de Alvaro Delgado y Páez Varela, surgió un tema del que realmente se sabe muy poco: que Margarita Zavala le debe ¡10 millones de pesos! al INE por su frustrada campaña presidencial. Esta deuda deviene por el hecho que cuando Zavala estaba buscando las firmas para ser candidata, justificó gastos por 13.8 mdp pero únicamente reportó 3.8 mdp de ingresos según la fiscalización del INE. Así, esta diferencia acabó en una multa contra Margarita Zavala por 10 mdp desde el 2018, que obviamente la habían enterrado en el INE hasta que surgió el tema en la entrevista.

Según Lorenzo Córdova, el INE ya no puede hacer nada para cobrarse a Margarita Zavala esta multota y le corresponde a Hacienda hacerlo, y concediéndole esto, aún así no se explica cómo, después de las firmas falsificadas y el enorme gasto no justificado de Margarita Zavala en 2018, ahora se presten a entregarle un nuevo partido. Sólo por estos hechos, la falsificación de firmas y los gastos irregulares de aquella frustrada candidatura presidencial, el INE debería vetar a México Libre por la sencilla razón que son los mismos responsables que están creando este partido. Tanto Zavala como Calderón debieron ser impedidos para tener su propio partido. Pero, obvio, la alianza Calderón- Córdova es más importante que la legalidad, y en el absurdo y sinsentido, con todo y multón de 10 millones de pesos, el INE ya le va a dar financiamiento público a México Libre para que, con esa lana pública, paguen la deuda.

En esta misma entrevista, Lorenzo Córdova delineó lo que será su “defensa” contra el escándalo por México Libre: distanciarse de Borolas y apelar a que su papá era obradorista y por lo tanto, él también se definiría así. Incluso, el mismo Borolas ha empezado a hacer lo mismo, acusando que el INE ya se encuentra bajo el control de MORENA, lo cual es exactamente lo contrario. Quieren cuentearnos, pues, aunque obviamente ya nadie les cree, ni siquiera ellos mismos.