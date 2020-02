“Feministas pagadas”

Mafian Tv

Twitter: @FabianPasos

Hace unas horas platiqué con diversos grupos de feministas que me confesaron estar en desacuerdo con las manifestaciones en contra de la violencia de género, penosamente muchas de ellas me aseguraron que no comparten en lo absoluto ese tipo de acciones.

Tan solo es necesario observar los estatutos que pelean este grupo de chicas, para darnos cuenta que la mayoría no sabe por qué se encuentra en ese lugar; la confusión y lo endeble de sus estatutos denota la poca capacidad de propiciar un movimiento que sea respetado y apoyado por cientos de mexicanos.

Una emboscada comandada por falsas activistas, pretende crear una fiscalía anti feminicidios cuando lo único que se busca es lucrar con un tema tan delicado como en el país.

El fácil acceso a las “mañaneras” se ha convertido en una burla para diversos líderes de opinión que toman a la ligera la profesión del periodismo convirtiéndolo así en un show mediático sin peso informativo.

¿Quién está detrás de este movimiento?

Cómo bien lo dije en columnas pasadas, el estado no se encuentra dentro de los domicilios donde se han perpetrado diversos feminicidios y mucho menos hay complicidad de funcionarios para que esto suceda.

Grupos de choque “pagados” inundan las conferencias matutinas y de no ser precavidos con los accesos a las mismas; el show será cada vez morboso.

El falso activismo será una constante en los años próximos y las manifestaciones radicales intentarán golpear al Gobierno Federal falta poco para que suceda una desgracia en esas manifestaciones con la única misión de actuar en contra de la 4T .

Te veo en Mafian Tv