Vicente Fernández celebra su cumpleaños 80

El día de mañana, don Vicente Fernández cumple 80 años, y por tal motivo se le ha organizado una gran fiesta en la Arena VFG, del rancho Los tres Potrillos, desde el pasado sábado, solo para la familia e invitados especiales.

A puerta cerrada, el patriarca de los Fernández reunió a toda la familia como sus cuatro hijos, Vicente, Gerardo, Alejandro y Alejandra, además de nietos, bisnietas y su inseparable esposa, doña Cuquita.

En medio del tremendo festejo en Guadalajara, que incluye un torneo de charrería, El Charro de Huentitán, también festejó lanzando lo que será su nuevo tequila Los 3 Potrillos. “Es el tequila que mandamos a fabricar y se llama Los 3 Potrillos, que trae mi firma y adentro dice ‘Mientras usted no deje de aplaudir, su Chente no deja de cantar’”, dijo al agente presente en el lienzo. Además dijo que está muy bien de salud, aunque extraña estar arriba del escenario.

“Extraño los aplausos y el cariño de la gente… Bueno no, porque el cariño aquí está, pero sí los aplausos y cantar. Siempre dije que me iba a retirar antes de que mis facultades empezaran a mermar”, confesó. Continuó. “Lo que se ve no se pregunta, yo me siento así como estoy. Quiero decirle a todos muchas gracias, por todo ese cariño de tantos años que me llevo aquí en mí corazón y nunca podré olvidarlos por tanto cariño que nos dieron”, finalizó feliz el festejado.

NACE LA ESTRELLA DE JALISCO

Vicente Fernández Gómez nació el 17 de febrero de 1940 en Huentitán el Alto, en tierras de Jalisco. Su padre fue el ranchero Ramón Fernández Barba de Tepatitlán y Paula Gómez, era de clase humilde y desde muy niño se vio obligado a trabajar en oficios para ganar dinero. El pequeño Chente, tenía ideas claras: su ídolo era el también cantante de rancheras y actor Pedro Infante, cuyas películas devoraba en el cine. Quería ser como Pedro, y a los ocho años comenzó a rasguear la guitarra y a cantar las rancheras que oía en la radio.