Verónica Castro: “La fama es una porquería”

“El dinero no sirve, la fama es una porquería, a mí nunca me sirvió para nada, la verdad; la fama no sirve y la lana no interesa”, con esas palabras arremetió Verónica Castro en la entrevista que le realizó recientemente la conductora Galileo Montijo para su programa Latinus.

La entrevista con Castro estrena este nuevo programa de Galilea, quien se dijo muy contenta de tener a la actriz como su invitada. Durante la plática, Vero recordó las palabras que le dirigió María Félix durante su nombramiento como El Rostro del Heraldo en 1970. Habló acerca de sus incursiones en la conducción.

“Un micrófono es un arma mortal…”, afirmó. También habló de que su belleza le impedía acercarse al éxito. “Muchas, muchas veces me negaron un protagónico porque se pasaba que la gente que tenía una buena cara o un buen físico era muy difícil que funcionara como buena actriz”, dijo.

Finalmente, Castro destacó su retiro temporal del espectáculo el año pasado. “Siempre lo había pensado, pero nunca lo había dicho… Dije ‘es el momento de mandar todo esto a la fregada’… Yo necesito concentrarme”.