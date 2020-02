Denuncian falta de medidas para detectar ‘coronavirus’ en el AICM

El Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso CDMX insistió a la autoridad en cuidar las fronteras del país e implementar campañas informativas con medidas y recomendaciones preventivas ante la posible propagación del coronavirus.

El coordinador parlamentario, Mauricio Tabe afirmó que no se está actuando con firmeza en este tema, por lo que llamó de nueva cuenta a las Secretarías de Salud y de Comunicaciones y Transportes, ambas federales, a activar protocolos en el Aeropuerto de la Ciudad de México contra esta nueva cepa mundial.

“De por sí, ya con el desastre sanitario generado por el Gobierno Federal con el problema de desabasto de medicamentos y la cancelación del Seguro Popular, ya hay suficientes problemas, qué esperaremos si no se toman las medidas preventivas para evitar la propagación de esta enfermedad”.

Agregó que la solicitud expuesta, busca prevenir y no que la Ciudad sufra de una crisis sanitaria o epidemia que no pueda atender después.

Tabe señaló que la postura de la Secretaría de Salud local no debe minimizar los riesgos del coronavirus. “Aquí sí quiero manifestar mi sorpresa y extrañamiento de que, para el Gobierno de la Ciudad esta enfermedad no es de alta preocupación”.

Siendo que los casos registrados en China y las propias declaraciones de la Organización Mundial de la Salud refieren otra cosa, hoy se tienen más de 60 mil contagios.

De acuerdo a la OMS, existe una declaratoria de emergencia de salud pública y “el Gobierno está cerrando los ojos ante una realidad y al rato vamos a tener nosotros una crisis por no haber tomado las decisiones a tiempo.”

El diputado del GPPAN explicó que el problema en la Ciudad, es que no se han tomado las medidas de prevención en los aeropuertos, sobre todo en aquellos que reciben vuelos internacionales. “Es increíble que el personal de migración, aduanas, seguridad y operativos del Aeropuerto no cuenten con lo menos indispensable para proteger su salud. No les han dotado de cubrebocas ni guantes”, advirtió.

Reclamó la falta de actuación conforme a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, por ello habló de promover nuevas estrategias integrales que fortalezcan la atención de casos probables de coronavirus, así como información preventiva a través de diversos medios a la población capitalina.

Cabe destacar que el jueves pasado el diputado Mauricio Tabe presentó este llamado que avaló el Congreso de la Ciudad a las autoridades federales.