Migración e independencia nacional/ Pt. 2

LA DISPOSICIÓN DE DERECHO DE GENTES, ABRE LA PUERTA PARA…

Pluma de Grupo Cantón / Porfirio Muñoz Ledo

…que las autoridades administrativas establezcan “las limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general de la República”; lo que hace posible la cancelación legal de los derechos que la propia Constitución concede. Esta contradicción ilustra el análisis que he hecho durante muchos años. Una suerte de empate entre los que sostienen una posición y los que defienden la opuesta. Por ello a la Suprema Corte le corresponden decisiones legislativas.

Esta es la razón por la que he propuesto modificaciones sustantivas a ese artículo, no sólo para clarificarlo sino para recoger la esencia del derecho convencional que debemos acatar tanto por el mandato del artículo 1 relativo a los derechos humanos, como por el 133 que ordena lo siguiente: “todos los tratados celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión.”

He propuesto: “la migración es un derecho humano que debe acatarse por todas las autoridades independientemente de la condición migratoria de las personas”. Esta modificación asume “que el Estado Mexicano no criminalizará la migración irregular”. Dispone además el derecho a migrar y se complementa por el derecho a no migrar, esto es “a procurar las condiciones económicas y sociales para que sus habitantes permanezcan dentro del territorio nacional.

Postulamos también que “toda persona tiene derecho al asilo” por razones políticas e ideológicas, así como al “reconocimiento de la condición de refugiado por crisis humanitarias”; razón que explica los motivos de quienes, en su gran mayoría, ingresan por el sur a nuestro territorio. Negar este derecho, como exigencia abusiva del gobierno de Trump, significaría clausurar nuestra independencia.