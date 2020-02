Anuncia decálogo: Ante feminicidios no hay, no hay política de avestruz: AMLO

El presidente de México, reiteró que no se van a modificar las leyes para aminorar el castigo a quien cometa dicho delito.

Jesús R. Hernández

Ante los cuestionamientos de la activista Frida Guerrera sobre la creciente ola de feminicidios que azota al país, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que su administración no está aplicando “política avestruz“.

“Ya manifesté que estamos en contra del feminicidio, estamos haciendo cosas todos los días, para garantizar la paz y la tranquilidad. A lo mejor si se tratara de los gobiernos anteriores, que se enteraban de los homicidios, del feminicidio, de la violencia, por una tarjeta que les entregaban sus subalternos, podrías tú decir lo que estas sosteniendo, pero no estoy metiendo la cabeza en la arena, no estoy evadiendo mi responsabilidad, no es la política del avestruz”, señaló el mandatario. El Jefe del Ejecutivo enfatizó su respeto para el movimiento feminista. Reitero que su administración trabaja todos los días para garantizar la paz, la tranquilidad, para que no haya violencia y se están atendiendo el problema de los feminicidios.

“Me pronuncio en favor de las mujeres, en contra del feminicidio. No se van a modificar las leyes para aminorar castigo a delincuentes. Estoy en contra del machismo, respeto a las mujeres, todos debemos respetar a las mujeres y no quiero que quede ninguna duda”, reiteró.

Sin embargo, la activista Frida Guerrera le insistió sobre una falta de claridad de la 4t en torno al tema, a lo que el mandatario le respondió: “A ver, a ver, el mensaje para el feminicidio. Uno, estoy en contra de la violencia, en cualquiera de sus manifestaciones; Dos, se debe proteger la vida de hombres y de mujeres, de todos los seres humanos; Tres, es una cobardía agredir a la mujer”, y así hasta el diez en su decálogo, concluyó.