Un recibimiento “fuera de este mundo”

Sin duda, las mascotas son los seres vivos que más nos pueden extrañar al no estar presente durante mucho tiempo.Asi la astronauta estadounidense Christina Koch, que pasó casi un año en la Estación Espacial Internacional (EEI), ha compartido imágenes del cálido recibimiento que le dio su perro al llegar a casa.

“No estoy segura de quién estaba más emocionado. Me alegro de que me recuerde después de un año“, escribió Koch este jueves en su cuenta de Twitter junto al video del reencuentro con su perro. Dichas imágenes se han viralizado, y en el momento de la publicación de este artículo ya acumulaban 2,7 millones de reproducciones.

Not sure who was more excited. Glad she remembers me after a year! pic.twitter.com/sScVXHMHJn

— Christina H Koch (@Astro_Christina) February 13, 2020