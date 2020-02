Se juntan el bien y el mal en Torneo Nacional Increíble de Parejas

Ciudad de México.- La lucha del bien contra el mal ha sido clásica en todos los ámbitos de la vida pero más dentro del pancracio, por lo que no deja de sorprender el hecho que dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) año con año se celebre el Torneo Nacional Increíble de Parejas, donde juntan a los más odiados rivales para que unan esfuerzos y luchen por llevarse la victoria.

Grupo Cantón tuvo la oportunidad de platicar con dos de las parejas participantes en la Primera Fase Eliminatoria, y ambas se dicen listas para luchar por llegar a la gran Final.

“En este caso Flyer y yo estamos con la misma hambre de dar ese paso definitivo para posicionarnos como luchadores importantes y escalar otros niveles. Es una oportunidad que no podemos desaprovechar, algo que no podemos dejar pasar y debemos responder a cualquier pareja a la que enfrentemos.

“Tenemos todo para llegar al cielo y, ganemos o no ganemos, debemos demostrar que esta pareja quiere hacer algo diferente”, señala Hechicero. El rudo explica que será muy importante conjuntar sus estilos, ya que a él le gusta mucho estar a ras de lona, aunque cuando es necesario volar lo hace sin problemas, pero Flyer es muy aéreo y tiene muy buen juego en las cuerdas, y eso lo tienen que conjuntar para avanzar en la justa. Por su parte, Flyer asegura que, aunque él es técnico y aéreo, no desconoce la escuela ruda, pues viene de una familia que la mayoría de sus integrantes son de ese bando.

“Aquí lo más importante es el estilo y la esencia de cada personaje, y eso justamente lo va a hacer más atractivo para formar una estrategia de ataque para tus rivales y para convencer al público, de repente puedes sorprender con acrobacias y técnica, pero de repente puedes sacar la rudeza; no desconozco la escuela ruda, porque toda mi familia es ruda y pues no me asombra ser bandolero”, destaca el técnico.

FELINO Y NIEBLA, JUNTOS

Por otra parte, Felino, previo a su encuentro de cabelleras en el Homenaje a Dos Leyendas contra Bárbaro Cavernario, comenta que le han impuesto a muchos luchadores por años, pero son profesionales y eso sale sobrando: “Lo que importa aquí no es si tu pareja es rudo o técnico, sino llegar a la Final de un torneo tan importante; eso me pone feliz y deseo llegar a su Final ganándole a quien sea, pues lo que quiero es demostrar que Felino todavía tiene vigencia y esta vez llevo de compañero a Niebla Roja, quien también ha estado en el bando rudo y, a lo mejor, hasta lo ayudo a enmendar el camino”, comparte.

Finalmente, Niebla Roja explica que “vamos a tratar de llegar a la Final y dejar a un lado la rivalidad que tenemos, porque es un torneo importante que cada día, cada año, va agarrando más prestigio; entonces, quién no quiere ganar un torneo en la Arena México. Estoy dispuesto a hacer las paces para tratar de llevarnos el trofeo”.