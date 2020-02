Like

Arma tu plan con amigos o tu pareja y disfruta esta celebración desde la comodidad de tu hogar.

México.- El día de San Valentín es el día del amor por excelencia y la falta de recursos económicos no debería ser un obstáculo para celebrarlo. El día del amor y la amistad es una buena ocasión para conmemorar esos lazos afectivos con los nuestros. Si eres de los que los tumultos, el bullicio y los centros de consumo tan abarrotados por la fecha no te convencen, existen otras opciones para no quedarte atrás en los festejos.

Siempre nos queda la opción de celebrar el 14 de febrero en casa y existen muchas maneras de convertirlo especial: con una bonita decoración, con una sorpresa, con una cena romántica, con una banda sonora romántica. ¿A que no se te había ocurrido? Pero, ¿cómo celebrar San Valentín en casa?

Hacerlo desde casa es una excelente opción; económica y segura, donde todos los invitados podrán contribuir. La idea es no dejar pasar por alto este día y reunirte con tus seres queridos.

DECORA EL LUGAR

Para celebrar San Valentín en casa, puedes empezar decorando. Por ejemplo, puedes poner unas velas aromáticas a la entrada, en el recibidor. Puedes continuar, dejando notitas romanticas existen miles de decoraciones que podrías hacer.

CENA ROMÁNTICA

¿Estás preocupado/a porque no eres un buen chef? No pasa nada, puedes preparar una receta sencilla y cocinarla tú mismo, seguro que tu pareja valorará muchísimo que la cena la hayas preparado tú. Eso sí, no puedes olvidar el postre.

REGALOS SIMBÓLICOS

Los regalos también son muy importantes, no pueden olvidar, pero ojo: no tienen por qué ser regalos materiales o muy caros. Qué mejor que alguna manualidad realizada con cariña, ya sea un álbum de fotos con todos sus momentos juntos..

CORCIERTO PRIVADO

Es una forma muy especial de celebrar, si cuentas con el presupuesto puedes contratar a alguien que les toque durante su cena, sin embargo, si no hay presupuesto siempre queda la opción de escuchar el concierto de sus artistas favoritos por internet o en un DVD.

MARATÓN DE SERIES Y PELÍCULAS

Es un plan genial para pasar la velada de San Valentín. Puedes decidir cuáles son las que gustan más y pasar un buen rato disfrutando varios capítulos de su serie favorita, o ver una saga de películas acompañados de palomitas, helado o algo de comida rápida.

SAN VALENTÍN CON NIÑOS

Para celebrar San Valentín en casa, también podéis hacer algo especial con niños. Si es tu caso, los puedes involucrar en este día sin problemas. Los hijos son fruto del amor, así que puedes compartir con ellos el día de San Valentín. Pueden preparar una cena todos.