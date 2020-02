Peña y Lozoya, los espera Almoloya

MAESTRO, EBRARD DIJO QUE SE BUSCA AGILIZAR LA EXTRADICIÓN DE LOZOYA

-Sobre todo para no darle tiempo a Peña de huir a Alemania… Don Emilio fue aprehendido en La Zavaleta (Benahavís), un complejo de lujo de lo más exclusivo de Europa. -Faltaba más: para eso y más dio Odebrecht y él no es cualquier ratero, sino uno muy refinado (fifí pues). El extitular de Pemex pasó su primer día preso en una celda de 3 x 3 metros. -Si quiere acortar su condena, es el mismo número de amiguitos que tendrá que salpicar: Quique, Pepe Toño y Luisito. AMLO citó que no hay consigna en el caso, “sólo desterrar la corrupción”. -La consigna es: “Peña, Meade, Videgaray y Lozoya, los espera Almoloya”. El priísmo exige la estricta aplicación de la ley, agotando el proceso judicial. -Lo demanda el pueblo: caiga quien caiga, así sea el bombón ladrón; y el PRI no está ahorita para exigir nada . Según Alito Moreno, el PRI es culpable de crear el IMSS y de que millones de trabajadores tengan casa propia. -También de que exmandatarios surgidos de sus filas se llevaran millone$ y multiplicaran sus bienes. Y vaya día que escogió Ale: le llovió de todo en redes. Polevnsky le abre la puerta a expriístas de cara a procesos electorales, ante el enojo de morenistas. -Si militantes de Morena se la han rifado por la 4T, no se debe acudir a perfiles externos y menos del PRI porque los votantes están hasta la madre de ese partido.