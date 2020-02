“Peña Nieto caerá en el psiquiatra”

No me gustaría estar en los zapatos de Enrique Peña Nieto (EPN) en estos momentos si de por si, era un secreto a voces que tomaba medicamento para la ansiedad hace unos años; hoy será necesario que visite el psiquiatra para cambiar de medicación porque la aventura apenas comienza.

La salud de EPN siempre ha sido una interrogante que no nos deja ver más allá de su parco semblante, su inseguridad emocional y la personalidad de una piedra; mezclado con kilos de gel para aplacar sus ideas que créeme, pueden ser obsesivas. La detención de Lozoya comienza a dar resultados para España, no se vislumbra que en un futuro cercano pueda enfrentar la justicia mexicana; aseguran que podría pasar 15 años preso en España más lo que se sume en México. Difícilmente podrá quedar en libertad y eso es una mala noticia para Peña Nieto.

La ansiedad de EPN no es en balde; la Guardia Nacional de España ya lo tiene ubicado, en caso de citarlo a declarar en el caso Lozoya; esto para evidenciar lo que todos sabemos… El desfalco millonario. No hay medicamento que pueda controlar la ansiedad de EPN, las pastillas de clonazepam no lograrán mitigar la angustia por saberse perseguido en un México, que está hambriento de justicia.

Medios nacionales aseguran que Peña Nieto está buscando por medio de un ejecutivo de Televisa, tratar de mediar la situación con el actual gobierno de AMLO en un acto desesperado para salvar su pellejo de la posible detención. Es un secreto a voces que ejecutivos de Televisa se han reunido en más de una ocasión con AMLO.

Esto nos deja ver que Bernardo Gómez, ejecutivo de Televisa podría convertirse en el mediador que apacigüe la “caza de brujas” en contra de Peña Nieto; y debe de buscar a un psiquiatra.