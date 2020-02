Exigen a Del Mazo ponerse a trabajar

ESTADO DE MÉXICO.- Madres mexiquenses, de personas desaparecidas, exigen al gobernador priísta del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, “que ponga a trabajar” al personal de la Fiscalía General de Justicia del estado de México para dar con el paradero de sus seres queridos.

Y es que acusan que a pesar de hacer sus propias investigaciones, las autoridades no les hacen caso ni cuentan con líneas de investigación propias y temen que sus seres queridos sean víctimas de trata u homicidio.

Joana Gómez Espadin, una joven de 18 años de edad, salió de su domicilio ubicado en La Laguna Chiconautla, municipio de Ecatepec, para ir a la tienda el pasado 18 de enero, pero ya no regresó, así lo informó su mamá, Lidia Gómez Espadín, quien inició una denuncia en la Fiscalía de San Agustín con número de carpeta ECA/ ECA/EC2/034/018797/20/01 por el delito de privación de la libertad.

“Las autoridades en el estado de México son muy prepotentes, el comandante Carlos González, a cargo de la investigación de mi hija solo me dice que ella tiene la mayoría de edad y que si la encuentra no va a poder obligarla a que regrese conmigo. Pero no ha hecho nada. No investiga”, dijo la desperada madre, quien tiene otros tres hijos “Y Joana es la menor”. Ambas, dijo, se dedicaban al comercio, pues “no tuve dinero para que hiciera su examen en la preparatoria”.

INVESTIGA POR SU CUENTA

Ante la dillación de ministeriales ella ha hecho sus propias investigaciones, mismas que ha llevado a las autoridades de la Unidad de Investigación de Personas Desaparecidas de la FGJEM con sede en San Agustín. “Les he llevado números de teléfonos para que hagan geolocalizaciones y documentación impresa”,, pero no le hacen caso.”

Todo lo que he investigado en teléfonos y redes sociales se lo he entregado al comandante y no hace nada”. Explicó que su hija se ha puesto en contacto dos veces con ella vía, messenger y la dijo que se encontraba bien, “pero yo sé que no es así”, ya que en una ocasión al platicar con ella vía telefónica se precató de que “alguien” le decía lo que tenía que decir, dicha persona está identificado como Oscar Trejo Rojo, de poco más de 30 año, y “tiene varios perfiles de Facebook, donde muestra sus actividades y fotografías con Joana. Incluso en una gráfica se observa un moretón en el cuello de ella que él trata de cubrir con su mano”.