Tiemblan peñistas

FERMÍN SÁNCHEZ

CIUDAD DE MÉXICO.- La Lucha contra la corrupción del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se ha apuntado una victoria más, y es que Emilio Lozoya Austin, exdirector general de Petróleos Mexicanos (Pemex) acusado por los delitos de delincuencia organizada, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita, fue detenido en Málaga, España, donde en mayo pasado fue arrestado su presunto socio en negocios ilegales, el empresario mexicano Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México (AHMSA).

Ante esto Javier Coello Trejo, abogado del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), a quien la detención de Emilio Lozoya le cayó de sorpresa, informó que ya hizo contacto con su cliente, quien adelantó que platicará con él para decidir si hace su juicio de extradición en aquel país o regresa a México.

El abogado se sustentó en una frase de Andrés Manuel López Obrador que dice “el presidente está enterado de todo”, para decir que su cliente “no se mandaba solo”, es decir que el expresidente Enrique Peña Nieto y otros funcionarios no solo sabían, si no daban las ordenes de todo. Expresó, “situaciones como el caso Agronitrogenados, Fertinal, Odebrecht, ¿el presidente no estaba enterado? ¡Claro!, y además hay acuerdos por escrito.

El presidente no firma nada, al presidente le llevan los acuerdos y él palomea, pero los acuerdos están en la papelería de la Presidencia de la República”. Coello Trejo sostuvo que la defensa se basará en “evidencias muy contundentes”, que a su juicio “pueden desacreditar su presunta responsabilidad”. “Hay muchas evidencias, tiempos y los delitos se cometen en tiempo.

Acreditaremos cuándo según dicen se le entregó el dinero, si era funcionario y a quién se le entregó el dinero. Ya veremos en el juicio, lo bueno es que es oral, y ya veremos a quienes vamos a llamar”, agregó.

El defensor declaró que en la compra de Agronitrogenados el presidente Enrique Peña Nieto fue quien dio la autorización y que por ello tendrá que declarar, “cosa que yo pedí desde el juicio de amparo y la justicia federal me lo negó”. Ante toda esta situación, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI se lavó las manos y demandó que los actos que se le imputan al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, no sean atribuidos a institución alguna y aseguró que quienes faltan a la ley son las personas y es a ellas a las que se les debe aplicar todo el peso.