¿Qué pasó con Silvia Navarro?

Hablando de proyectos, el que quedó sin protagonista es el de Nicandro Díaz, según parece, no se arreglaron con Silvia Navarro, pero no fue cuestión de dinero, sino de guión. Al final, Silvia no estaba contenta con la historia y por eso declinó. Me cuentan también, que a pesar de los rumores, Silvia no está considerada para la nueva historia de Rosy Ocampo, la productora sigue firme con tener en pantalla a Claudia Álvarez y David Zepeda como pareja en Él Ya No Vive Aquí.

Jaime Camil, loco por México

Esta semana Jaime Camil y Sandra Echeverría estuvieron en México para hacer promoción de la película Loco Por Ti. Lo abracé en los foros de TV Azteca, Jaime estaba eufórico, sintiendo el cariño de la gente. Gozando la promoción, e incluso a los medios (que a veces le cuestan trabajo). Así lo percibí. Sin embargo, a pesar del cariño a su tierra, no hay planes de volver. Jaime aceptaría hacer algún proyecto en México, siempre y cuando pueda combinar su tiempo para cuidar de su familia, que vive en Estados Unidos. Ojalá se de pronto la coyuntura.

Belinda y Yahir, taquilla segura

Estuve en el estreno de Belinda y Yahir en Hoy no me Puedo Levantar. He visto a 5 diferentes Marías, y Belinda le da un toque de glamour al personaje, que nadie antes pudo lograr. Alejandro Gou logra tener a dos celebridades de la música en el escenario y la fuerza de ambos en el escenario está a prueba de cualquier bala. Ambos son magnéticos, y se les reconoce estar fuera de su zona de confort. Tienen ganas de comerse el mundo y se los aplaudo. Conforme pasen los días se irán acomodando mejor , para sentir como se debe a sus personajes. Verlos juntos se goza, no se pierda esta nueva propuesta.

Notas y más notas…

Este miércoles vieron a Mauricio Barcelata en Televisa, San Ángel, y a quienes le preguntaban qué hacía ahí, feliz les contestaba: “Acostúmbrense porque será muy seguido”. Descartado entonces, su regreso en otro proyecto de Imagen TV… Será hasta junio cuando en la oficina de Carla Estrada se vuelva a hablar de El Privilegio de Amar, el proyecto de Fábrica de Sueños que quedó cancelado a finales del año pasado, el elenco, que ya estaba elegido, está en espera hasta mediados de año, al menos eso se les dijo en producción, pues lo que se sabe es que Carla producirá antes la bioserie sobre la vida de Gloria Trevi… Aquí termino, la próxima semana más nombres…