Enrique bombón, te veo en prisión

MAESTRO, LOZOYA COMPARECERÁ HOY ANTE LA AUDIENCIA NACIONAL DE MADRID

-Ahora sí Enrique, preocúpate porque ni el amor de Tania ni las pelucas y gafas que te presta te van a salvar de ésta… Coello Trejo dijo que “Emilio no se mandaba solo, Peña autorizó la compra de Agronitrogenados y tendrá que declarar”. -Don Javier, viejo lobo de mar, no abogará por lo indefendible de su cliente que erró al dejar el confort alemán, pero advierte que no caerá solo y se llevará por delante a Enrique-cido bombón que ya lo veo en prisión, aunque se esconda debajo del colchón. Dámaso El Licenciado López citó que la corrupción es la madre de todos los problemas de México. -Y sus hijos los expresidentes neoliberales (con sus séquitos) que la consintieron, fomentaron y amasaron fortunas con ella. El compadre de El Chapo agregó que AMLO tiene la oportunidad de ser el héroe que el país está esperando. -Lo mismo seguimos pensando los millones de mexicanos que votamos por él… Aurelio Nuño vive en Boston con su familia y dará cursos en la Universidad de Harvard. -Va a “ler” la ponencia “Cómo gastar mucho dinero en una reforma educativa que por sí sola se cayó a pedazos”. Creen 27 psiquiatras que Trump es el hombre más peligroso del orbe. -En reciente acto, Donald sujetó un bat y me acordé del maloso Negan y su bat Lucille con el que destroza cabezas en The Walking Dead: ¡hacían la misma cara!