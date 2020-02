Alejandro Fernández ignora críticas de su imagen

Like

ANTONIO CONTRERAS

Alejandro Fernández se encuentra una vez más en el ojo del huracán, pues ahora fue blanco de burlas y críticas tras anunciar su próxima gira mundial, ya que en redes sociales hubo quienes lo tacharon de “cirujeado” y “alcohólico”, en su video.

Resulta que el hijo de Vicente Fernández, a través de redes, anunció que realizará una nueva gira mundial llamada Hecho en México, con la que recorrerá varios lugares del mundo, como Estados Unidos y Canadá, España, Inglaterra y Francia.

Desde que apareció el video, miles de fans coincidieron en que el cantante ya se ve muy distinto y que también puede estar usando excesivamente el Photoshop en todas sus fotos. Por otro lado, han dicho que el cantante es una persona grosera con todo su público, y que no se le debería de hacer tanta promoción a alguien que es así.

Ante esta situación tan delicada, el cantante expresó en entrevista que no le importan las críticas que no son constructivas para su persona, pues no les hace caso y se le resbalan. Tampoco dijo nada acerca si se ha hecho algunos arreglitos en su rostro para verse más joven. Eso sí, cabe reconocer que Fernández, luzca más joven o más maduro, es un digno representante de la música regional mexicana.

Alex mencionó. “Desde que nací estoy rodeado de la música, estoy hecho para compartir con el mundo lo que tengo, mi voz y mi música. Yo estoy hecho de los aplausos en cada plaza, de las largas noches en estudio… Estoy hecho de cada uno de ustedes, estoy hecho de México”, dijo.