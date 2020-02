4T limpia corruptelas en Pemex

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que la 4T que no dará tregua a la corrupción en México y respaldó el trabajo que realiza la Fiscalía General de la República para extraditar al exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin.

“Es una investigación que está en curso es una acusación con pruebas, por eso esta detención en España y ya los pormenores se conocen, los delitos por los que se le acusa“, dijo el presidente luego de que trascendiera la prisión provisional en España al ex funcionario de Pemex.

Ante los representantes de los medios de comunicación, el Jefe del Ejecutivo confió en que la FGR extradite a Lozoya Austin y reiteró que su gobierno no es de venganzas, sino de combatir la corrupción, las desigualdades e impartir justicia.

“Yo creo que no se debe de dar tregua a la corrupción. Siempre he sostenido que nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes. La corrupción es lo que ha destruido la posibilidad de progreso con justicia en nuestro país, es la causa principal de la desigualdad económica y social en el país. Por la corrupción hay inseguridad, se desató la violencia”, apuntó.

“Nosotros nos propusimos acabar con la corrupción y es lo que estamos haciendo, no vamos a ceder en nada. Cero corrupción, cero impunidad… ahora hay un auténtico Estado de Derecho”, enfatizó.

Sobre el trabajo que está realizando la Fiscalía General, el mandatario manifestó su confianza en el trabajo que están realizando para integrar las denuncias y las carpetas de investigación en contra Emilio Lozoya y sus posibles cómplices; y recordó que se trata de una institución autónoma pues no hay consigna específica.

“Les recuerdo que se trata de una institución autónoma, no hay consigna específica. Si hablamos de consigna, lo que queremos es que se destierre la corrupción de México y esto se está llevando a cabo en el marco de la legalidad. Hay un auténtico Estado de derecho, ya no es como antes que se padecía de un Estado chueco, de cohecho, ahora sí podemos hablar de un Estado de derecho, no hay protección para nadie, se castiga por parejo a todo el que comete un delito, y lo hacen las autoridades correspondientes y en el marco de la legalidad. Eso es lo que está haciendo la fiscalía en este caso”, finalizó.