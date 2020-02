Rafa Puente enciende la polémica por declaraciones contra la prensa

Ciudad de México.- Rafael Puente Jr, con apenas una semana a cuestas como director técnico del Atlas, parece o da visos de que ya siente la presión de estar en el banquillo de un equipo tan necesitado de resultados y glorias.

La historia exitosa de los rojinegros, que se limita a nada, pero sobre todo la exigencia de una afición ávida de tener a un equipo competitivo, seguramente es una losa difícil de cargar, y Rafa muy pronto parece ponerse nervioso.

Y es que el también analista, aseguró en conferencia de prensa, cuando le preguntaron acerca de la presión, que él al menos la disfruta, porque es parte de su puesto inmerso en el futbol.

Pero Puente del Río fue más allá y, recordando sus momentos en los medios de comunicación, lanzó que, cuando sienta el agua en el cuello, podría optar por regresar a su otra actividad, en la que para nada hay momentos llenos de hastío.

“Yo me dedico a esto porque me apasiona. El día que me sienta presionado prefiero dedicarme a algo a lo que hoy ustedes (los periodistas) se dedican, que es una profesión que conozco, que he ejercido, que respeto mucho y que te provee de una zona de confort de mínimo riesgo.

“El día que me sienta presionado, a lo mejor doy un paso al costado y me dedico a eso (el periodismo), que puedo hacer una larga carrera y donde no tendría mayor problema. La presión en tu servidor, la verdad es que no existe”, explicó el timonel de los zorros, en la previa a enfrentar al América en el Estadio Azteca, que luce como un compromiso bastante complicado.

Incluso, atajó que el encuentro, más allá del rival, es relevante por lo vitamínico de conseguir la victoria.

“Me ilusiona ganarle al América al igual que ganar al que sea, porque al final son tres puntos. Visitar a un equipo de tanto prestigio sí da un matiz, pero son los mismos tres puntos que da cada partido”, apuntó.