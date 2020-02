“Que detención de Lozoya no sea un circo mediático”, afirman legisladores en San Lázaro

Por: Juan R. Hernández

Ante la detención en España del ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, las bancadas del PRI, PAN y PRD se pronunciaron a que no sea un show mediático en el que no se integre de forma adecuada la carpeta de investigación para que el ex funcionario federal peñista libre el castigo de la ley.

“Es una buena noticia para México porque suma en el combate contra la corrupción, pero nos coloca en la exigencia de llegar hasta el fondo del mal uso de recursos públicos y señalar a los responsables del nivel que sea”, afirmó el Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, Juan Carlos Romero Hicks, al advertir su convicción de que esto no se convierta en una cortina de humo.

Consideró que es una noticia positiva porque que dará la posibilidad a las autoridades judiciales de hoy para desempolvar las denuncias que habían presentado legisladores de Acción Nacional desde hace más de tres años, en contra de Emilio Lozoya Austin pero que, inexplicablemente, había sido ignoradas en el pasado.

“Hay que llegar hasta las últimas consecuencias de los posibles actos de corrupción, no solamente en la compra de activos inservibles por parte de Emilio Lozoya y otros funcionarios de PEMEX en el sexenio pasado, sino también la adquisición y uso irregular de transportes para el servicio de la petrolera que denunció el PAN”, precisó.

Al respecto, el Secretario de la Comisión de Hacienda, Antonio Ortega, confió que la aprehensión de Lozoya Austin en España sea el principio del fin del Pacto de Impunidad que existe entre el gobierno de la 4T y Enrique Peña Nieto. A su vez, la Bancada del PRI, en comunicado de prensa, señaló la detención de Emilio Lozoya Austin debe ser muestra de que este gobierno quiere aplicar la ley, y que no busca distractores a los graves problemas del país.

“Se requiere agotar todas las etapas del proceso judicial y sancionar a los responsables, en caso de que las imputaciones sean reconocidas por la justicia”, señaló la bancada.

Al respecto, la vicecoordinadora de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Dolores Padierna publicó en sus redes sociales:

“Una buena noticia el conocer que fue detenido en un barrio rico y turístico de Málaga, España, del ex director de PEMEX, Emilio Lozoya, artífice de uno de los mayores desfalcos del sexenio anterior”, finalizó.