Los Príncipez de Tuzantla el orgullo de la tierra caliente

Combinando los instrumentos electrónicos y de viento, Los Príncipez de Tuzantla quieren convertirse en un referente de la región de Tierra Caliente, por lo que intentan seguir los pasos de agrupaciones exitosas de su región que le han dado brillo al género calentano.

“Es algo difícil competir con grupos que han sido pioneros de la música de Tierra Caliente como La Dinastía, Los Players, Beto y sus Canarios, por mencionar algunos, pero estamos echándole muchas ganas, también hemos tenido de repente apoyo de ellos y eso nos ha permitido colocarnos en el gusto del público, en estos 9 años de carrera que tenemos”, señaló Rafael Tavira, primera voz del grupo.

Agregó que gracias a su sonido joven e innovador, pudieron trabajar de la mano del productor musical de La Dinastía, lo que les ayudó a despuntar en muchas plazas de la República Mexicana y Estados Unidos, por lo que ya están preparando su primera gira de trabajo en el vecino país. “Primero Dios en abril de 2020 estaremos realizando la gira en la Unión Americana”, explicó.

Los Príncipez destacaron que han buscado innovar para no parecerse en nada a las agrupaciones de su región, por lo que en su pasado material discográfico grabaron temas en lo que le incluyeron la tuba de viento, un instrumento que ningún grupo de Tierra Caliente había utilizado. “Hemos recibido buenas críticas porque utilizamos este instrumento para no parecernos a las demás agrupaciones, ha sido algo bueno para nosotros porque ya no seguimos una línea; inclusive estamos pensando incluir también el bajo sexto en nuestras próximas grabaciones”, señalaron.

Actualmente, Los Príncipez de Tuzantla promociona el tema “La Chapeada”, de su tercera producción discográfica, con la que han tenido gran auge en la radio y las redes sociales.