“El feminicidio de Ingrid se pudo prevenir ”

Hace unas cuantas horas nos enteramos del lamentable feminicidio de Ingrid Escamilla en la Ciudad de México, todos están hablando del mismo y comparten a diestra y siniestra sus fotografías como si fuese un meme del cual tenemos que sentirnos orgullosos.

Se preguntan por qué una joven tan preparada vivía al lado de alguien mayor o en su defecto lanzar comentarios misóginos, tratando de justificar un acto tan cruel que no tiene perdón de nadie.

Entiendo también que el feminicidio de Ingrid Escamilla es uno de tantos en la ciudad de México y lo curioso es por qué razón se viralizó tan rápido en redes. ¿Acaso fue el video? ¿Fueron las fotos? ¿Fue la confesión del presunto asesino? o se trata de una jugada mediática para golpear al gobierno federal…

Es repugnante darme cuenta que los medios de comunicación o las redes sociales solo se activan cuando existe morbo de por medio. Hay cientos de feminicidios todos los días en el país, incluso peores al de Ingrid Escamilla.

La violencia de género es una constante en nuestro país; esto no es culpa del gobierno sino de cada una o cada uno de los individuos que han recibido algún tipo de agresión y no denuncian, mimetizan las agresiones e incluso piensan que con el paso del tiempo esto puede cambiar; pero no es así.

Los medios de comunicación siempre van a encontrar un culpable para poder satanizar las acciones tan repugnantes de Eric Francisco pero créeme en ese departamento no estaba AMLO, ni Claudia Sheinbaum; cada quien es responsable de las acciones que suceden al interior de tu casa.

¿Esto se pudo prevenir? Por supuesto; la preparación de Ingrid Escamilla no la exime de haber sufrido algún tipo de trastorno que no la dejó ver más allá de las agresiones que recibía a diario; la pregunta es ¿por qué no continuó con su denuncia? Esto pudo haberle salvado la vida y hubiesen citado a declarar a Eric para detectar algún déficit mental

Dicen que los asesinos necesitan un detonante para cometer un crimen por primera vez y todo comienza desde la infancia. Las relaciones tóxicas es una constante en este país; te puedo asegurar que en algún momento de tu vida haz vivido algo similar; si quieres saber qué me sucedió a mi, no dudes darle seguimiento a este caso en #MafianTv te sorprenderás.