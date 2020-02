Del amor al odio, sólo hay un paso

MAESTRO, MORENA CERRÓ FILAS ANTE EL ETIQUETADO FRONTAL DE ALIMENTOS

-Que se haga ley y se nos diga claramente si un producto nos daña y por qué, para intentar disminuir la obesidad nacional. Un juez exoneró a Carlos Ahumada, y Rosario Robles y el PRD tendrán que devolverle 400 mdp. -A doña Chayo le llueve sobre mojado en su crujía y tendrá que hacer coperacha con los perredistas para juntar el dinero que mutuamente se culparon de haber gastado. Y se invirtió el refrán: del amor al odio y a la guerra, sólo hay un paso. Del Mazo, según Mitofsky, es el peor gobernador: 84.3% de mexiquenses lo reprueban. -Alfredo, el Mazo…diado de todos los mandatarios estatales. Revocan la condena de 112 años a Succar Kuri por “vicios en el proceso”, pero no saldrá libre. -¿Y los perversos vicios del pederasta Jean contra siete niñas inocentes? Que no sean 112 años, pero que la pena no baje de un siglo tras las rejas. AMLO dijo que las demandas femeninas en la UNAM son justas. -Lo injusto es que encapuchadas (os) vandalicen y quemen banderas y librerías, y rompan ventanales y puertas de la rectoría y de aulas universitarias. Normalistas dañaron la puerta del Palacio Nacional en Moneda, al pedir eliminar el examen de graduación. -No es eliminando el histórico portón como van a lograr su demanda… Los Legionarios de Cristo estrenan director general: John Connor, de EU. -Sus cartuchos de acá están muy quemados: puros suciordotes pederastas.