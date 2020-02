Alejandro Sanz apadrina a Janett Michel

Alejandro Sanz apadrinó a la joven cantante Janett Michel en España, justo cuando el cantante era pareja sentimental de la modelo Jaydy Michel. Así lo confesó en exclusiva para Grupo Cantón, la compositora.

“Tuve la oportunidad de que desde muy joven fui apadrinada por Alejandro Sanz, pues en ese tiempo, mi tía Jaydy Michel, estaba casada con él. De ahí también surgió el apoyo de mis padres, porque íbamos seguido a Madrid a verlos. Fue en una Navidad cuando Alex me dijo que tenía una buena voz para cantar y que me iba a apoyar en todo. Y les dijo a mis papás que valía la pena que me apoyaran. Él tenía un estudio en su casa y ahí practicamos varias veces. Decía que yo tenía oído, y disciplina y buena voz. Eso sí, me dijo que no dejara de prepararme, y eso es lo que he estado haciendo desde entonces”, dijo.