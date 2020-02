Una forma tierna de abordar el divorcio con su hija los vuelve virales

Cuando una relación no da para más, lo mejor es darle punto final y que cada no siga su camino por separado, quizá esta sea una de las muestras de amor más grandes que se pueden tener al final de un noviazgo o matrimonio…

Una pareja decidió separarse luego de varios meses de peleas y discusiones, sin embargo, ellos tenían a una niña y en un principio no sabían la forma en que debían explicarle que ya no vivirían juntos.

En muchas ocasiones este puede ser un punto muy importante y que pocos podrían saber tratar con sus hijos, pero el padre de esta niña de 5 años decidió hacerlo de una forma muy tierna.

El hombre tomó varias horas y comenzó a escribir la historia

Para hacer la historia más tierna, el hombre hizo varios dibujos como si se tratara de un niño de su misma edad.

“Fue de verdad horrible explicarle todo y durante los primeros días fue de verdad difícil para ella entender que sus padres no iban a estar juntos más. Quizá aún más difícil de entender cuando ni siquiera había visto una mala relación (peleas, faltas de respeto…etc)”, escribió.

1 of 6

Más adelante, decidió borrar las imágenes de su hilo:

Lo siento pero he tenido que borrar el hilo de las imágenes para la peque. Se ha salido de madre. No soy un héroe. No soy un súper padre. Sólo soy alguien que ha hecho casi todo mal en su vida y ha intentado hacer una cosa medianamente bien. Nada más.

— Subotai Baatur (@SubotaiBaatur) February 6, 2020