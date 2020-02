Regresan las crinolinas en… Fiebre de Sábado por la noche

Like

Después de 15 años regresa una de las obras más emblemáticas de la época del rock and roll. Y es que una de las películas que marcaron la vida de Gerardo Quiroz fue la Fiebre de sábado por la noche en 1977 y aunque era un niño en ese entonces, su música e historia se le quedó grabada por siempre. Es por eso que ahora el gran empresario ha decidido poner nuevamente esta magistral obra en el teatro Centenario de la CDMX.

Ahora, su sueño se convierte en realidad, al producir este musical, que se estrena el 21 de febrero. “Es una historia romántica y lo más importante tiene la música de los Be Gees, que me recuerdan mi infancia y adolescencia. Esta película yo la vi cuando tenía 10 años de edad y fue muy importante para mí, porque desde entonces la música, el cine, el espectáculo en vivo me atrapó” dijo Quiroz.

La puesta va a tener 26 artistas en escena, encabezados por Irán Castillo, Raúl Coronado, Miguel Martínez, Memo Ríos y Karen Espriu, y apuntó: “Estoy viendo otras figuras que apenas voy a cerrar, ya se los contaré”, compartió. Además de la orquesta de músicos en vivo, son más de 100 cambios de vestuario de 1976 a 1978, contará con una escenografía espectacular: 18 decorados, 25 visuales digitales y es un equipo de 85 colaboradores, quienes harán posible esta gran producción. Bajo la dirección de Jaime Rojas, coreografía de Memo Téllez, director musical Juan Manuel Miguez y coach vocal Hugo Robles.