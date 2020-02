Marc Anthony prepara serie para niños

Like

Es normal relacionar a Marc Anthony en el ámbito musical. sin embargo, este quiere incursionar en otro tipo de ambiente, en específico el infantil.

Así, producirá “Gloria (doesn’t) Know it All)” (Gloria (no) lo sabe todo), serie dirigida a niños de cuatro a ocho años de edad, donde trabaja junto al cineasta Juan José Campanella, de uno de los estudios de animación más importantes.

A través de la música y el realismo mágico, Gloria (doesn’t) Know it All, cuenta la historia de una alpaca de siete años, que es enviada a una ciudad mágica a visitar a sus abuelos; en el lugar descubrirá todo lo que representa su cultura.

“Estoy emocionado de comenzar el nuevo año con el anuncio de un proyecto que resaltará el esplendor y la diversidad de nuestra cultura latina, para los niños de todas partes, y espero inspirar a las familias y las generaciones jóvenes con esta historia”.

El embajador de la música y la cultura latina será el productor musical. Para la serie compondrán música original. La historia se inspira en las hijas gemelas (Adriana y Emilia) de Carla Curiel y Roberto Castro, quienes son coproductores ejecutivos de la serie.

