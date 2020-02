Juicio y cárcel, en vez de fuchi…

MAESTRO, DAN PRISIÓN PREVENTIVA A EL LUNARES, AHORA POR SECUESTRO.

-Urge que jueces y fiscales acuerden en esa y en futuras detenciones porque más que lunares quedan manchas oscuras en los procesos. AMLO dijo que el corrupto es mal visto y estigmatizado con un “fuchi caca”. -Más bien con un “juicio a expresidentes” y “cárcel a Ratero Deschamps y empresarios ladrones”, demandas que no han sido atendidas; no basta con ver sus fotos y decirles “fuchi caca”. Calderón afirmó que la gente recuerda que su gobierno le hizo frente a la delincuencia con todo. -Con todo cuidado de no molestar al Cártel de Sinaloa y eliminándole enemigos por medio de sus arietes García Luna y Guillermo Galván. Al hablar de don Genaro, Felipe respondió que cada quien es responsable de sus actos. -Pero un presidente es responsable de todos, y debió “ver y oir” los malos pasos de Genarito y don Memo, porque entonces queda como cómplice o solapador. FCH agregó que México Libre busca conformarse con ciudadanos de buena voluntad y de la calle. -Y sobre todo que no protesten a la hora de falsificarles sus firmas y fotocopiarles muchas veces sus credenciales del INE. Martín Orozco pidió evitar la confrontación de bandos políticos. -Y de ciudadanos hidrocálidos contra los de estados vecinos, después de que el mal gobernador mandó “a la chingada” a derechohabientes foráneos, mostrando su finura y solidaridad; luego se disculpó, pero lo dicho, dicho está y no se borra.