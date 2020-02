FGR, SCJN y Gobierno Federal trabajarán en conjunto para esclarecer caso Ayotzinapa

El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que envió una carta al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar y al Fiscal General, Alejandro Gertz Manero para que se dediquen de tiempo completo para esclarecer el caso de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.

Durante la conferencia de prensa matutina, el mandatario dio a conocer el contenido de dos cartas y la instrucción que el giró a la Titular de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, para que enfoque sus esfuerzos para esclarecer los hechos que ocurrieron en la localidad de Ayotzinapa:

“Le he pedido a la Secretaría de Gobernación que se dedique de tiempo completo a atender este asunto, he hecho lo mismo respetando –respetando la autonomía– al presidente de la Corte y al fiscal”, dijo.

Adelantó que la primera reunión de padres de los normalistas y las autoridades federales será el próximo 5 de marzo a las 11:00 horas en Palacio Nacional y aseguró que la investigación continuará con todos los medios que tiene el Estado mexicano.

“Vamos a trabajar en conjunto con la Fiscalía y el Poder Judicial, el caso de Ayotzinapa es un asunto prioritario de mi gobierno”, recalcó.

Aprovechó para enviar un mensaje a todos los implicados en el caso Ayotzinapa, por lo que ofreció protección, amnistía y recompensa a quienes puedan proporcionar alguna información del paradero de los 43 normalistas y con ello romper “El Pacto de Silencio”.

“Le estamos pidiendo a quienes participaron en estos hechos que hablen, porque hay un pacto de silencio. No puede ser que no sepamos lo que sucedió si participaron más de 100 personas (…) Quienes sepan dónde están los jóvenes nos pueden ayudar, no es un asunto de justicia, es de humanismo”, finalizó.