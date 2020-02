Despreocupa a Juan Ignacio Dinenno falta de campeón goleador en Pumas

El argentino Juan Ignacio Dinenno, delantero de Pumas de la UNAM, dijo este martes que es poco relevante la falta de un campeón goleador del club, puesto que en el inicio del Torneo Clausura 2020 las anotaciones se han repartido entre jugadores de diferentes posiciones.

Negó que tener al monarca de goleo individual de la Liga MX sea un factor para ser campeón, dado que el equipo ha levantado el título sin tenerlo, pues su compatriota Bruno Marioni fue el último que lo consiguió en el Torneo Clausura 2004.

“La verdad no lo veo como una racha negativa yo veo más las temporadas en que el club no ha sido campeón, que son menos de 15. El equipo ha sido campeón sin tener un campeón goleador. No lo veo como algo principal”, aseveró el “pampero”.

“Es verdad que tener un goleador en el equipo siempre ayuda, pero no lo hace para estar en los primeros puestos. Este equipo ya demostró que todos pueden tener gol y eso sirve mucho, porque han marcado los volantes, defensores, tanto en Liga como en Copa y nos han ayudado a sacar los resultados”, agregó.