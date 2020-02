Demanda guionista Marcela Hinestroza a Netflix por plagio

Like

La guionista, actriz y productora peruana Marcela Hinostroza esta en México para ratificar su demanda en contra de Netflix y la española Bambú Producciones, por el plagio de su creación original “Las Bustamante”, basada en su vida, con la que Netflix realizó la película española A pesar de todo, estrenada mundialmente a través de la plataforma internacional de streaming el 3 de mayo de 2019. En exclusiva para Grupo Cantón la también actriz explicó a detalle de que va esta denuncia por plafgio de su obra.

“Estamos aquí para hacer valer mis derechos de autor porque yo escribí en el 2014, durante mi segundo embarazo, las Bustamante, cuatro padres para cuatro hijas. Son mujeres muy de mucho busto y me basé en mi historia de vida, es la historia de mi madre y de mis tres hermanas, con toda la creatividad que me dio la pluma. Es una comedia que le rinde un homenaje al a mujer que sale sola sin la ayuda de un hombre”.

Continuó. “Esto lo escribo a raíz de que mi madre fallece, este duelo lo transmito en esta obra. Pongo mi vida con personajes pero de una forma agradable. Realizamos un libro, en donde viene el argumento, la síntesis y todo lo que queremos hacer para que quede una serie de cuatro temporadas con 30 capítulos cada una. La obra quedó registrada en Instituto del Derecho de Autor y de la propiedad intelectual del Perú (INDICOPI), además de que hicimos un piloto de 14 minutos que también quedó registrado”.

La escritora se dio cuenta del plagio y demandó. “Ofrecí la obra por todos lados, hasta en Cannes, Francia, y en el año de 2019 veo un tráiler de nombre A pesar de todo, ahí me di cuenta de que me plagiaron, en España ya habían hecho la película con mi historia, con un súper reparto y bien producida. Es por eso que yo puse la demanda por plagio en contra de Netflix en Perú, España, Estados Unidos y México porque la película ya se estrenó en más de 200 países a través de Nexflix . Ahora estamos en ese proceso de espera, si no llegamos a un acuerdo económico con la empresa de entretenimiento, nos seguiremos con el juicio. Yo tengo todos los derechos de esa obra”, dijo la peruana.