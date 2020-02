Apoyo sin violar la autonomía de la UNAM: Sheinbaum

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, ofreció realizar acciones para aumentar la seguridad en la UNAM y atender a las víctimas de delitos, pero sin violar la autonomía universitaria.

La mandataria capitalina indicó que la Fiscalía General de Justicia dará facilidades para que las víctimas de delitos sexuales se acerquen a denunciar.

Incluso, podrían instalar Senderos Seguros o vigilancia en transporte en las inmediaciones de Ciudad Universitaria u otras instalaciones de la UNAM.

No se trata de entrar a Ciudad Universitaria o a las instalaciones de la UNAM, lo que está haciendo la fiscal, que ya lo puede explicar ella con todo detalle, es tener todas las facilidades para que las estudiantes puedan denunciar acoso, abuso, etcétera, porque, finalmente, aún con la autonomía la UNAM no tienen la procuración de justicia en sus manos, eso lo tiene la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México o en todo caso la fiscalía general por tratarse de un recinto federal entonces hay todo el apoyo que requieran los estudiantes y las estudiantes pero en particular las estudiantes para la denuncia ahí atiende la fiscalía y todo el apoyo que requieran para todas las instalaciones, senderos seguros, apoyo en transporte que requieran para disminuir los riesgos que puedan tener fuera de las instalaciones universitarias, ahí siempre va estar el Gobierno de la ciudad apoyando”, comentó.

Sheinbaum dijo que en casos como ataques de vándalos a las instalaciones de la UNAM, el Gobierno capitalino no puede involucrarse porque es territorio federal, ni violará su autonomía, ni reprimirá a personas.

Nosotros no vamos a violar la autonomía universitaria, no la vamos a violar, y la UNAM primero es un tema federal, no es con el Gobierno de la ciudad, no vamos a violar la autonomía universitaria y no vamos a usar la represión, eso es por convicción y porque así debe ser”, recalcó.

