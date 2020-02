Pedro Moreno: “me toca besar a mujeres muy guapas pero a mi mujer, nunca le he sido infiel”

Pedro Moreno, ¿Eres casado?

“Soy casado hace 11 años con Bárbara Estévez, mujer muy guapa y extraordinaria, tenemos 3 hijos: Alexandra de 12 años, Pedrito de 9 y Leo que apenas tiene 3 años y ya cerramos la fábrica y con mucho orgullo que nunca le he sido infiel a mi esposa, pues estoy muy enamorado”.

¿Siendo actor te tocan las más guapas, te tocó besar y tener relaciones con Irina Baeva?

“La tentación es igual para todos, si tienes química con alguien, tú decides si das ese paso o no lo das, en la telenovela Me declaro culpable fui novio de Irina Baeva y la drogaba para tener sexo con ella, que es algo que pasa en la actualidad, muchas actrices acusaron de eso a Bill Cosby que era guapo, rico y famoso y hubiera tenido a la que quería, eso ocurre mucho, hombres que les bajan el sol y las estrellas y si ellas no les corresponden se obsesionan, como ocurrió con mi personaje y en mi desesperación la alcoholizaba, pues solo así le podía hacer el amor, hay hombres que cuando no quieren perder a la presa recurren a artimañas que las ponen fuera de sus cabales y aprovechan para forzarlas y la mujer cede por estar bajo los efectos y al volver en sí se aterra: ¿Qué hice?”.

¿Qué significa tu tatuaje?

“Mi esposa y yo lo tenemos en la muñeca izquierda, nos tatuamos el símbolo Om, la unión de lo físico con lo espiritual”. Los cubanos bailan increíble, dicen que si bailas bien haces bien el amor, ¿es cierto? “Me encanta hacer el amor y lo hago con pasión y me encanta bailar, en Mira quién baila quedamos en 2do lugar”.

¿Después de 15 años, todavía hay pasión con tu mujer?

“Por supuesto, no hay para cuando acabarnos la pasión, mi esposa nació en Estados Unidos de padres cubanos, yo llegué a Miami a los 20, llegué en balsa y a los 5 años de estar ahí la conocí, fue un click que nos tiene amarrados hasta hoy”.

¿Tu hogar está en Miami todavía?

“Sí. Me siento más seguro que mis hijos crezcan ahí pero cada que vengo a México me gusta más y cuando me voy extraño el: – por favor, el servicio, la educación, el apapacho.- En eso el mundo tiene mucho que aprender de este país”.

¿Tú meditas?

“Sí y hago mucho ejercicio desde niño”.

¿En Miami te llevas con William Levy?

“A William hace mucho no lo veo pero veo a Francisco Gatorno y a Jorge Luis Pila que viven muy cerca de nosotros y son muy buenos tipos”. Concluyó Pedro Moreno.