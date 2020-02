Nombran Míster Amigo a Julio César Chávez en las fiestas patronales de Brownsville

Por Juan R. Hernández

“Al Travieso Arce le voy a quitar lo dientón y lo feo”, afirmó el ex campeón mundial, Julio César Chávez durante su visita al Palacio Legislativo de San Lázaro en donde se anunció que representará a nuestro país como Míster Amigo en las fiestas patronales de la franja fronteriza de Brownsville y Matamoros.

En el recorrido, Julio César Chávez fue acompañado por la diputada de Encuentro Social por Tamaulipas, Adriana Lozano Rodríguez y una comitiva de ciudadanos de las fiestas patronales de Brownsville.

En medio de reporteros y visitantes que buscaban tomarse una foto con el campeón mexicano, Julio César Chávez manifestó sentirse orgulloso de representar a México en este evento.

Asimismo, aprovechó para informar que él tiene una serie de clínicas para combatir las adicciones, las cuales consideró como una enfermedad que arrastra a las familias y deportistas.

– ¿Le vas a dar un knock out a las adicciones?

– El primer knock out que le voy a dar va a ser al dientón del “Travieso”, respondió entre risas Julio César Chávez.

– ¿El travieso se pasó de Travieso?

– Se pasó de dientón. Le voy a quitar lo feo y dientón, esta pelea de exhibición es para una noble causa de rescatar a las personas del alcohol y las drogas.

– ¿Cuál knock out vas a disfrutar más? Se le cuestionó

-Obviamente al de las adicciones, respondió el campeón mexicano.